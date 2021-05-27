Минниханов высказался против доступности для детей игр-шутеров

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов в интервью Тине Канделаки на канале RTVI высказался против доступности игр-шутеров (стрелялок) для детей. В разговоре с главой республики журналистка заметила, что устроивший стрельбу в гимназии играл в подобные компьютерные игры.

Минниханов заметил, что и взрослые становятся игроманами.

Фото: realnoevremya.ru

— Дети не должны иметь доступ к играм-шутерам. Нужен персонифированный доступ к играм. Одно дело — интернет. Без него мы не можем. У меня было несколько сбоев по документообороту в сети, полчаса разбирались.

Президент РТ отметил, что интернет должен быть доступным.

— Нет, мы не делаем из интернета Северную Корею. Интернет должен быть доступным. Этот вопрос должен решаться специалистами.

После случившейся в Казани трагедии стали звучать предложения запретить анонимность в интернете.