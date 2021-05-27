Президент Татарстана призвал ужесточить законодательство в части выдачи оружия

Президент Татарстана Рустам Минниханов высказался за ужесточение законодательства в части выдачи оружия после трагедии в казанской гимназии. Об этом он заявил в интервью Тине Канделаки на телеканале RTVI.

— Это наша страна. Мы в этой стране живем. Вот случилось такое. Молодой человек, имевший временные проблемы, в 19 лет купил по закону ружье, пули и картечь. Он в армии не служил. Испытательных сроков в охотничьих обществах не проходил. Кто в этом виноват? Охрана говорим не та была, директор что-то не нажал кнопку. Это же наша страна. Мы приняли свободное решение продавать оружие. 72 тысячи стволов у нас, все законные! Надо ужесточать законодательство! Мы видим, что творится в Европе и США. Эта тема замалчивается. В школе тревожная кнопка работала? Да. Нацгвардия приехала вовремя? Да. Вахтер вела себя лучше, чем любой мужчина, не испугалась. В школе основная масса классов были оповещены и закрылись. Но в 19 лет человек имеет оружие?! В СССР, чтобы получить оружие, я года три был на испытательном сроке, потом купил только гладкоствольное ружье! А наш парень купил оружие и патроны — кто-то должен был спросить: «Вы куда, на войну готовитесь?», — считает глава республики.



Фото: realnoevremya.ru

Тина Канделаки в ходе диалога затронула тему психического здоровья: «Ментальные болезни это болезни будущего. Психические отклонения, если не диагностировать, будут приводить к страшным вещам».

— В школах есть психологи, они должны работать с родителями. Мы должны изменить отношение к воспитанию детей. Не только показатели образовательного уровня нужны (ЕГЭ), не только создание условий для детей… Их надо увлечь чем-то!, — ответил глава республики.

— Это все советские старые методики, про которые вы говорите. Мы с вами были пионерами и комсомольцами, были занятые, без гаджетов. Но вы и я сегодня живем в городе. Нет ли ощущения, что мегаполис сегодня меняет людей бесконтрольно, это уже невозможно проконтролировать? Вы говорите, в Татарстане есть нацидентичность, семья и так далее. Все равно технологическая городская реальность будет уничтожать старые устои. Мы в любом городе можем получить такую трагедию, — отметила Канделаки.

Минниханов добавил, что власти республики выдвинут свои предложения по ужесточению медосвидетельствования и выдачи оружия.



Вчера Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила прохождения медицинского освидетельствования для кандидатов на владение оружием.

