Россия призвала провести честное расследование инцидента с Ryanair в Минске

Россия выразила сожаление, что ее позиция по расследованию инцидента с рейсом Ryanair не услышана Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), которая начала расследование. Об этом сообщил российский представитель в организации Сергей Гудков.

Российская сторона выступила за проведение честного и транспарентного расследования акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации, передает «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Говорить о принудительной посадке воздушного судна в аэропорту Минск мы не можем, так как в расшифровке радиообмена между экипажем и диспетчером нет никаких признаков к принуждению экипажа совершить посадку в аэропорту Минск. Решение о посадке экипаж воздушного судна принимал самостоятельно, — уточнил Гудков.

В заседании принимали участие представили стран Белоруссии, Ирландии, Литвы, Польши и Украины.

Европейские страны призвали перевозчиков отказаться от полетов над республикой после воскресного инцидента с посадкой самолета Ryanair, следующего по маршруту Афины — Вильнюс, на котором летел оппозиционер, создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Для сопровождения гражданского судна в небо поднялся истребитель МиГ-29.

Татьяна Леухина