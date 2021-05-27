Строительство общежитий и учебного кампуса КФУ в Челнах может обойтись в 4 млрд рублей

Строительство двух общежитий КФУ в Набережных Челнах может обойтись в 1,8 млрд рублей, лабораторного корпуса вуза — в 2 млрд рублей. Сейчас проектные работы по объектам Набережночелнинского института вышли на стадию согласования и дальнейшего утверждения в Главгосэкспертизе России.

Здание факультета автоматики появится на участке рядом с ТРЦ «Торговый квартал», на проспекте Мира. Оно будет состоять из блоков по четыре-восемь этажей. Учебный корпус рассчитан на 1,1 тыс. учащихся.

Фото: media.kpfu.ru

Два общежития в Челнах будут 11-этажными. Они смогут принять 541 студента. Здания планируется разместить на земельном участке за существующими общежитиями на проспекте Мира, передают «Челнинские известия».

В конце августа прошлого года в Челнах возле вуза несколько десятков иностранных студентов — граждан Туркменистана вышли на пикет из-за того, что им не хватило мест в общежитии. Молодые люди попросили о помощи и заявили, что им не оформляют регистрацию. Прокурор Челнов Дмитрий Ерпелев вынес директору НЧИ КФУ предостережение о недопустимости принудительного выселения студентов из общежития в отсутствие решения суда.

Татьяна Леухина