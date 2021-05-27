В Татарстане определили 200 «сомнительных людей» — Минниханов

Фото: Максим Платонов (архив)

Система безопасности в Татарстане очень высокая, что неоднократно подтверждалось проведением массовых мероприятий. После трагедии в казанской гимназии меры ужесточаться не будут, заявил президент республики Рустам Минниханов в интервью Тине Канделаки на RTVI.

— Могу заверить, что система безопасности в РТ очень высокая, неоднократно это подтверждали проведением массовых мероприятий. Степень готовности правоохранительной системы нашей — никогда такой высокой не была. Этот случай — вопиющий. Но этот человек жил недалеко. Никто внимания не обратил на него. Ужесточать меры после него мы не собираемся. Мы определили 200 с чем-то сомнительных людей. У кого есть нарушения, отклонения по содержанию оружия. У них пока изъято, процесс идет.

В начале мая председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сообщал, что после трагедии в Казани в республике изъяли более 40 единиц огнестрельного оружия.

