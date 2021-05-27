Россия в ближайшее время разрешит прилет рейсов из Европы в обход Белоруссии

Россия в ближайшее время разрешит европейским авиакомпаниям совершать рейсы в обход Белоруссии. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Сегодняшняя задержка связана с тем, что России потребовалось время для проработки маршрутов авиалайнеров из-за отказа авиакомпаний летать над Белоруссией.



Фото: realnoevremya.ru

Сегодня французская авиакомпания Air France отменила рейс из Парижа в Москву из-за отсутствия разрешения на заход в воздушное пространство России. Перевозчик отменил сегодняшний рейс по тому же маршруту. Австрийская Austrian Airlines заявила, что российская сторона отказалась выдать разрешение на прибытие рейса, следующего из Вены в Москву. Это было связано с тем, что самолет прошел путь по альтернативному маршруту, минуя Белоруссию.

Европейские страны призвали перевозчиков отказаться от полетов над республикой после инцидента с посадкой самолета Ryanair, следующего по маршруту Афины — Вильнюс, на котором летел оппозиционер, создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.