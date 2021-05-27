Минниханов назвал причины трагедии в казанской гимназии №175

Президент Татарстана Рустам Минниханов высказался о причинах трагедии в казанской гимназии №175, которая произошла 11 мая в интервью Тине Канделаки в программе «Специальный гость» RTVI.

— У нас стабильный регион, проводится множество массовых мероприятий. Почему это случилось? Мне дать оценку этому событию будет не совсем правильно. Но мое видение есть. Наверное, нам более внимательно надо относиться к воспитанию подрастающего поколения. Если возьмем систему образования. Раньше школа не только образование давала, но и занималась воспитательными задачами. Сегодня это упущено. Школа была центром воспитания. Мы увлеклись баллами, качеством, олимпиадниками.

Фото: realnoevremya.ru

Также глава республики выразил мнение, что роль семьи, воспитания, уважения, традиций перетекает и в школу.

— Вы помните статус учителя? Сегодня любой ребенок может снять учителя (на телефон, — прим. ред.) и обвинить его. Нам надо отрегулировать эту грань. Ребенок должен воспитываться в семье. Если родители не будут себя чувствовать ответственными — только школа эту проблему не решит. Нужны системные решения. Уважение к учителю. Роль школы. У нас, кроме школы, есть огромное число детсадов. Наша вина, властей, что мы это допустили! Нам в этом надо разобраться. Может, нам еще сильнее укрепить школы? Но человек с ружьем может пойти в больницы, в торговые центры. В интернете нужны фильтры для детей.

Также Минниханов обратил внимание на то, что основная часть молодых людей уходит из школы после 9-го класса и указал на необходимость усилить работу в этом направлении.

— Для того, чтобы школа была более успешной: основная часть молодежи после 9-го класса уходит из школы. В этом направлении нам надо усилить работу. Интернет («все ждала когда вы это скажете», — отметила Канделаки) он убирает границы, ты в любом местном пункте глухом можешь получить любую информацию. Очень много позитивного там, мы не видим себя без интернета. Но с другой стороны привнес много таких вещей… Нахождение в гаджетах по 7 часов в день! Он эту информацию переосмыслить не может. Особенно опасно для детей.

В понедельник президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с родителями детей, погибших в результате атаки на казанскую гимназию №175.

