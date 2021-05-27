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Минниханов назвал причины трагедии в казанской гимназии №175

20:16, 27.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 5
Минниханов назвал причины трагедии в казанской гимназии №175
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов высказался о причинах трагедии в казанской гимназии №175, которая произошла 11 мая в интервью Тине Канделаки в программе «Специальный гость» RTVI.

— У нас стабильный регион, проводится множество массовых мероприятий. Почему это случилось? Мне дать оценку этому событию будет не совсем правильно. Но мое видение есть. Наверное, нам более внимательно надо относиться к воспитанию подрастающего поколения. Если возьмем систему образования. Раньше школа не только образование давала, но и занималась воспитательными задачами. Сегодня это упущено. Школа была центром воспитания. Мы увлеклись баллами, качеством, олимпиадниками.

Фото: realnoevremya.ru

Также глава республики выразил мнение, что роль семьи, воспитания, уважения, традиций перетекает и в школу.

— Вы помните статус учителя? Сегодня любой ребенок может снять учителя (на телефон, — прим. ред.) и обвинить его. Нам надо отрегулировать эту грань. Ребенок должен воспитываться в семье. Если родители не будут себя чувствовать ответственными — только школа эту проблему не решит. Нужны системные решения. Уважение к учителю. Роль школы. У нас, кроме школы, есть огромное число детсадов. Наша вина, властей, что мы это допустили! Нам в этом надо разобраться. Может, нам еще сильнее укрепить школы? Но человек с ружьем может пойти в больницы, в торговые центры. В интернете нужны фильтры для детей.

Также Минниханов обратил внимание на то, что основная часть молодых людей уходит из школы после 9-го класса и указал на необходимость усилить работу в этом направлении.

— Для того, чтобы школа была более успешной: основная часть молодежи после 9-го класса уходит из школы. В этом направлении нам надо усилить работу. Интернет («все ждала когда вы это скажете», — отметила Канделаки) он убирает границы, ты в любом местном пункте глухом можешь получить любую информацию. Очень много позитивного там, мы не видим себя без интернета. Но с другой стороны привнес много таких вещей… Нахождение в гаджетах по 7 часов в день! Он эту информацию переосмыслить не может. Особенно опасно для детей.

В понедельник президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с родителями детей, погибших в результате атаки на казанскую гимназию №175.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 27 май
    Правильно говорит главное воспитание . а какое у татар должно быть воспитание ? Я это давно понял и воспитываю своих детей в национальном духе на основе Ислама и вам советую ( татарам ) .
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    Анонимно 27 май
    Сама культура должна воспитывать, как в Англии, например, - воспитывается джентльмен и леди и в школе, и в ВУЗах, и в любом месте вообще. Сознание должно быть замкнутым на своей культуре в высоком смысле, который нужно осознавать и воспитывать это осознание, а у нас только долдонят какие-то штампы неинтересные и не могущие быть интересными для широких масс, то есть элита не может преподнести, донести высокую культуру народа до самого народа в интересной, привлекательной и сжатой форме.
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  • Анонимно 27 май
    Жаль, что мы так и не услышали о вреде онлайн шутеров в интернете (игры-стрелялки). Откуда появились Гитлер, Сталин, Иван Грозный, Чизгисхан, Калигула и Пол Пот тд? Точно, они все резались в игры в интернете! Срочно перекрыть доступ пользователям, пока не будет результатов обследования у психиатра. Вокруг миллионы играют и столько тиранов мы не выдержим. Спасите. И родители сами должны охранять, ремонтировать школы, платить зарплаты , привозить и увозить до дому учителей.
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  • Анонимно 28 май
    Может просто оружие психам не выдавать? Тем более 18-19 летним.
    Аргумент на счёт армии и выдачи оружия призывникам - армии по призыву тоже не должно быть, там тоже такие случаи бывают.
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  • Анонимно 29 май
    Общее безобразие выплеснулось в такой форме!
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