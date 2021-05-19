Главное к утру: Россия прошла в финал «Евровидения», вариант трассы Казань — Екатеринбург
«Реальное время» приводит подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 19 мая:
- Представительница России Manizha выступила в первом полуфинале «Евровидения-2021» с песней Russian Woman. Сценический наряд певицы представлял собой платье из лоскутов, которые, как ранее сообщалось, прислали из разных уголков России. В результате выступления певица прошла в финал конкурса.
- Скоростную трассу Казань — Екатеринбург могут проложить через дорогу Р-242 Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщил начальник «Уралуправтодора» Александр Бедусенко. В кратчайшие сроки специалисты проведут проектирование и строительство магистральной трассы, которая «с большой долей вероятности» может пройти через трассу Пермь — Екатеринбург.
- Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор не видит рисков отключения России от SWIFT — в случае реализации такого сценария можно будет спокойно перевести внутрироссийский трафик на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).
- Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова ожидается 19 мая, на полях Арктического совета. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Встреча состоится вечером, после последнего мероприятия Арктического совета. По словам Прайса, она даст возможность «протестировать», может ли Вашингтон достигнуть более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой.
- В России в этом году спрос на речные круизы увеличился на 50—60 процентов по сравнению с прошлогодними показателями, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Речные круизы на данный момент — один из самых востребованных продуктов на туристическом рынке. Причем если до прошлого года в основном в круизы отправлялись туристы пожилого возраста, то сейчас к ним появился интерес у молодых.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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