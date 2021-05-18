Manizha выступила на «Евровидении» в Роттердаме с песней Russian Woman

Представительница России Manizha выступила в первом полуфинале «Евровидения-2021» с песней Russian Woman.

Сценический наряд певицы представлял собой платье из лоскутов, которые, как ранее сообщалось, прислали из разных уголков России.

Трансляцию конкурса ведет Первый канал.

В конце выступления на экранах появились ролики с подпевающими исполнительнице женщинами, из которых была составлена надпись Russian Woman.

Конкурс проходит сегодня в концертном зале «Ахой». Число зрителей — 3,5 тыс. человек. Финал запланирован на 22 мая.

