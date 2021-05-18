В ЦБ рассказали о планах России в случае отключения от SWIFT

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор не видит рисков отключения России от SWIFT — в случае реализации такого сценария можно будет спокойно перевести внутрироссийский трафик на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

«Никаких рисков мы на данный момент не видим. Но СПФС у нас есть, работает, и весь внутрироссийский трафик, даже если что-то произойдет, может спокойно быть переведен на нашу систему», — рассказала она «РИА Новости».

фото: pixabay.com

Также Скоробогатова добавила, что что у регулятора есть прямой контакт со штаб-квартирой и московским офисом SWIFT — там заявляют, что все будет работать штатно.

Резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT Европарламент принял недавно: 569 из 682 депутатов поддержали этот рекомендательный документ, 67 — высказались против.



После этого постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов сообщил, что ЕС не сможет повлиять на систему, так как SWIFT не подчиняется Брюсселю. Аналогичное заявление сделал и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он обратил внимание, что SWIFT является международной частной организацией, куда Евросоюз не имеет права вмешиваться.



Алексей Нечаев