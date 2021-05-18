Трассу Казань — Екатеринбург могут проложить по трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург

Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

Скоростную трассу Казань — Екатеринбург могут проложить через дорогу Р-242 Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщил начальник «Уралуправтодора» Александр Бедусенко.

В кратчайшие сроки специалисты проведут проектирование и строительство магистральной трассы, которая «с большой долей вероятности», может пройти через трассу Пермь — Екатеринбург. «Уралуправтодор» предусмотрит возможность скоростного передвижения с учетом всех требований безопасности, передает пресс-служба компании.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что автомагистраль Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга. Ее строительство должно быть завершено до 2024 года. Трасса от столицы Татарстана до Екатеринбурга будет бесплатной. Ориентировочно, стоимость строительства скоростной может составить около 850 млрд рублей.



Татьяна Леухина