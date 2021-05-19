В России вырос спрос на речные круизы

В России в этом году спрос на речные круизы увеличился на 50—60 процентов по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Речные круизы на данный момент — один из самых востребованных продуктов на туристическом рынке. Причем если до прошлого года в основном в круизы отправлялись туристы пожилого возраста, то сейчас к ним появился интерес у молодых, передают «Известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ломидзе обратила внимание на то, что туркомпании, которые организовывают круизы, в период пандемии остались без поддержки государства, однако у этих фирм свои корабли, туры они организовывают за счет своих собственных средств.

В прошлом году «Реальное время» выясняло, переживет ли круизная отрасль кризис, вызванный пандемией коронавируса. Подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина