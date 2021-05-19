В Госдепе озвучили дату встречи Лаврова и Блинкена

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова ожидается 19 мая, на полях Арктического совета. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Встреча состоится вечером, после последнего мероприятия Арктического совета. По словам Прайса, она даст возможность «протестировать», может ли Вашингтон достигнуть более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, передает «РИА Новости».

Фото: wikimedia.org

О встрече Лаврова и Блинкена стало известно с конце прошлой недели. Однако точно дата не называлась.

Вчера «Коммерсантъ», сообщая о том, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в Швейцарии, уточнил, что многое прояснится после переговоров Лаврова и Блинкена.



Татьяна Леухина