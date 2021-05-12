Главное к утру: помощь казанцам после трагедии в гимназии №175, комментарии властей, реакция ООН
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 12 мая:
- Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала, что стрелок, устроивший стрельбу в казанской школе №175, не контактировал с родителями и не состоял на учете.
- Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов отреагировал на трагедию, назвав поступок 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева «проявлением ненависти и злобы на окружающий мир». «Но понимаю, что нужно найти формат постоянного диалога с подростками, чтобы знать, что у них происходит в головах и в душах», — добавил он, обратив внимание, что неизвестно, сколько подростков «находятся в пограничном состоянии от совершения страшных поступков», добавил министр.
- Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что у устроившего стрельбу в казанской гимназии №175 не было явных мотивов совершения преступления.
- Вчера вечером в Казани услуги такси по проезду до мемориала у гимназии №175 некоторые перевозчики оказывали за 1 рубль. Такую же цену предлагали и за поездку от места почтения памяти погибших при стрельбе в учреждении.
- Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» объявила о сборе пожертвований для пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175. Специальный счет открыт совместно со Сбербанком.
- В мэрии Нижнекамска после стрельбы в казанской гимназии №175 прошло совещание с руководителями образовательных организаций города. Они предложили усилить в школах, ссузах и вузах работу по видеонаблюдению и пересмотреть систему охраны.
- Один из учащихся казанской гимназии №175, получивших ранение при стрельбе, находится в критическом состоянии. У 14-летнего подростка проникающее огнестрельное ранение, пневмоторакс. Он не транспортабелен.
- Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отреагировал на произошедшее в казанской гимназии №175. Он предложил внести в законодательство ряд изменений, «чтобы подобное больше не повторилось».
- Генпрокуратура России взяла на особый контроль проведение прокуратурой Татарстана проверки по факту нападения на казанскую гимназию №175. Также надзорное ведомство проконтролирует ход и результаты проверки, а также расследование возбужденного уголовного дела.
- Следственный комитет России опроверг информацию о том, что в казанской гимназии №175 было заложено взрывное устройство. При осмотре места трагедии следственная группа не обнаружила ничего подобного.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко осудил произошедшее в казанской гимназии №175, где погибли школьники и учителя. Он назвал случившееся «актом неоправданной жестокости». Гутерриш также выразил свои соболезнования семьям погибших и всему российскому народу.
- Болгария возобновила выдачу виз в российских городах, в том числе и в Казани. Жители города могут оформить краткосрочные визы (тип С).
- Первым заместителем министра экологии и природных ресурсов Татарстана — главным государственным инспектором РТ по охране природы назначен Айрат Шигапов. С 2 сентября 2019 года Шигапов занимал должность заместителя главы Минэкологии Татарстана.
- Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о пуске 100 ракет в сторону израильского города Беэр-Шева и 110 ракет в сторону Тель-Авива и аэропорта Бен-Гурион. Армия Израиля нескольким позднее заявила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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