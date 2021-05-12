Ирина Волынец: у казанского стрелка не было контакта с родителями
Стрелок, устроивший стрельбу в казанской школе №175, не контактировал с родителями, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».
Она подчеркнула, что благополучной семью можно считать в финансовом плане: молодой человек учился в престижном вузе, и родители имели возможность оплачивать учебу. Также он недавно съехал от родителей, и у него были средства для того, чтобы жить отдельно.
Однако важным Волынец считает развитие отношений:
— То есть с финансовой точки зрения семья благополучная, но на уровне личных отношений контакта у родителей с ребенком не было, и как раз из-за этого системного затяжного конфликта он от них и съехал. В общем-то, они в последнее время даже не понимали, что с ним происходит.
Также Волынец сообщила, что стрелок не состоял на учете.
«Ни на каком учете он не состоял нигде — ни семья как неблагополучная, ни сам он ни в полиции, ни в комиссии по делам несовершеннолетних не привлекался», — приводит ТАСС слова Волынец.
Трагедию комментировал и министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов: «Нужно найти формат постоянного диалога с подростками, чтобы знать, что у них происходит в головах и в душах».
Жертвами 19-летнего стрелка стали семь школьников и двое учителей. Еще 21 человек получил ранения. Подробнее — в материале «Реального времени».
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