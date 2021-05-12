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Ирина Волынец: у казанского стрелка не было контакта с родителями

06:20, 12.05.2021 6
Ирина Волынец: у казанского стрелка не было контакта с родителями
Фото: commons.wikimedia.org

Стрелок, устроивший стрельбу в казанской школе №175, не контактировал с родителями, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Она подчеркнула, что благополучной семью можно считать в финансовом плане: молодой человек учился в престижном вузе, и родители имели возможность оплачивать учебу. Также он недавно съехал от родителей, и у него были средства для того, чтобы жить отдельно.

Однако важным Волынец считает развитие отношений:

— То есть с финансовой точки зрения семья благополучная, но на уровне личных отношений контакта у родителей с ребенком не было, и как раз из-за этого системного затяжного конфликта он от них и съехал. В общем-то, они в последнее время даже не понимали, что с ним происходит.

Также Волынец сообщила, что стрелок не состоял на учете.

«Ни на каком учете он не состоял нигде — ни семья как неблагополучная, ни сам он ни в полиции, ни в комиссии по делам несовершеннолетних не привлекался», — приводит ТАСС слова Волынец.

Трагедию комментировал и министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов: «Нужно найти формат постоянного диалога с подростками, чтобы знать, что у них происходит в головах и в душах».

Жертвами 19-летнего стрелка стали семь школьников и двое учителей. Еще 21 человек получил ранения. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 12 май
    " Не было контакта с родителями", "нужно найти формат диалога с подростками".... Теорию мы знаем.
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    Анонимно 12:23
    Интересно, в предверии мусульманского праздника, погибают татары от рук татарина? Татарин, который скорее всего не знает родного языка, атеист. Всевышнего называет Богом .Что всё это значит, как провели следствие или сразу осудили.Кто его соседи , с кем общался? Откуда деньги на оружие?
    Вообще посоветовал бы татарам брать пример от родственных башки. Они никогда не оставляют своих сородичей в одиночестве.Так. что в их мозги не подберёшься. а то...
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  • Анонимно 12 май
    половина школы АУЕ мурчит, нужно с них начинать и дать возможность детям нормально ходить в школу и учиться.
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  • Анонимно 12 май
    У него были родные но не было близких похоже. Глубоко одинокий. Некоторым крышу сносит когда появляются проблемы а поддержать (прежде всего добрым словом) некому. Тем более в таком возрасте. Психологи должны активнее работать с детьми и молодежью. Да и вообще обращение людей к психологу должно стать нормой а не чем то из рядя вон. В этом отношении нужна как раз пропаганда в СМИ.
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  • Анонимно 12 май
    Зато были контакты с ИГОЛОВЦАМИ-смотрел по телевизору провожали ЕГО до школы и махал рукой --О _КЕЙ-воспитание современных ЧИНОВНИКОВ -наших детей и внуков-развиваться по капитализму сША И ЦРУ- рузультаты-в СССР - такого не было -ПРИМЕР наглядный показала МОСКВСКОЕ ВОСПИТАНИЕ - как нужно в школахнужно убивать -школьников- серьезные огрехи в современном школьном образовании
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  • Анонимно 12 май
    Совершенно верно, оставшись наедине со своими проблемами, истинными или надуманными, человек поступает по-разному, одних приводит к трагедии, другие сами выкарабкиваются, но участие не только родных, но и общества в целом может спасти "заблудшие" души
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