Российский Красный крест начал сбор пожертвований для пострадавших в казанской гимназии

Фото: Максим Платонов

Общероссийская общественная организация «Российский Красный крест» объявила о сборе пожертвований для пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175. Специальный счет открыт совместно со Сбербанком.

Деньги можно перевести без комиссии через приложение «Сбербанк.Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка или через сайт РКК, сообщает пресс-служба «Российского Красного креста».

«Мы берем на себя обязательства совместно с правительством республики Татарстан определить потребности семей, которых коснулась данная трагедия. И постараемся им помочь. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально», — сообщил председатель организации Павел Савчук.

Фото: Максим Платонов

Он добавил, что отчет о расходовании пожертвованных денег РКК будет каждый месяц размещать на своем сайте.

Напомним, в Казани после происшествия в гимназии №175 состоялось заседание антитеррористической комиссии РТ. По ее решению семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, 400 тысяч рублей — людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тысяч — легкой степени. Об этом сообщила пресс-служба президента РТ.

Татьяна Демина