Казанцы могут оформить краткосрочные визы в Болгарию

Болгария возобновила выдачу виз в российских городах, в том числе и в Казани. Жители города могут оформить краткосрочные визы (тип С).

Документы на краткосрочные болгарские визы принимают также в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).



Оформить их могут также жители Архангельска, Владивостока, Иркутска, Ростова-на-Дону, Омска, Перми, Краснодара, Красноярска, Мурманска, Новороссийска, Новосибирска, Петрозаводска, Калининграда и Хабаровска.

Фото: Максим Платонов (архив)

Подать заявления на долгосрочные болгарские визы на сегодняшний день в Консульских отделах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Напомним, что 3 мая обновлять туристические визы гражданам России начала Италия. За новым документом могут обратиться россияне, у которых срок действия шенгенской визы (тип С) истек 1 января 2020 года.

Татьяна Демина