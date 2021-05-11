В Нижнекамске после стрельбы в казанской гимназии предложили усилить работы по видеонаблюдению

В мэрии Нижнекамска после стрельбы в казанской гимназии №175, где погибли девять человек, прошло совещание с руководителями образовательных организаций города. Они предложили усилить в школах, ссузах и вузах работы по видеонаблюдению и пересмотреть систему охраны.

Совещание началось с минуты молчания по погибшим в Казани, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.



Мэр Нижнекамска Айдар Метшин заявил, что паники после происшествия в столице Татарстана быть не должно, необходимо принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность детей. «Жизнь продолжается», — добавил он.

После трагедии в казанской гимназии в Нижнекамске организовали стихийный мемориал. Он расположен у городского музея.

Фото: Максим Платонов

Напомним, девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева — сегодня утром он пришел в казанскую гимназию №175 с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Еще 21 человек получил ранения. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина