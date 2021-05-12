Казанцев до и от мемориала у гимназии №175 такси отвозит за 1 рубль

Фото: Максим Платонов

В Казани услуги такси по проезду до мемориала у гимназии №175 некоторые перевозчики оказывают за 1 рубль. Такую же цену предлагают и за поездку от места почтения памяти погибших при стрельбе в учреждении.

Отметим, что у гимназии №175, где сегодня при стрельбе погибли девять человек, организовали уже третий стихийный мемориал.

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Местные жители выстраиваются в очередь, чтобы выразить скорбь по погибшим и пострадавшим школьникам, учителям и другим сотрудникам гимназии. Казанцы несут к мемориалам цветы, игрушки и зажигают свечи.

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Стихийные мемориалы организовали и в других городах Татарстана, в том числе в Набережных Челнах и Нижнекамске. В память о трагедии мемориалы появились и в других российских городах: в Москве, Петербурге, Белгороде, Нижнем Новгороде и других.

Татьяна Демина