В Казани один из учащихся гимназии №175 находится в критическом состоянии

Фото: Максим Платонов

Один из учащихся казанской гимназии №175, получивших ранение при стрельбе, находится в критическом состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Сообщается, что у 14-летнего подростка проникающее огнестрельное ранение, пневмоторакс. Он не транспортабелен.

По данным «РИА Новости», в критическом состоянии находятся двое детей.

Вечером в медицинских службах сообщили, что пострадавших пока не эвакуируют в Москву, так как в этом на данный момент нет необходимости. Днем в в аэропорт Казани прибыл медицинский самолет МЧС России для эвакуации пострадавших. Борт приземлился в столице Татарстана в 15.42.



Фото: Максим Платонов

Позже уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что некоторых детей, пострадавших в казанской гимназии, в перспективе могут отправить на лечение в Москву. По ее словам, пострадавшим школьникам, которые находятся не в реанимации, провели операции, они отошли от наркоза.



Напомним, девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева — сегодня утром он пришел в казанскую гимназию №175 с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Еще 21 человек получил ранения. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина