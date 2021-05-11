Володин предложил предпринять ряд мер после трагедии в казанской гимназии

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отреагировал на произошедшее в казанской гимназии №175. Он предложил внести в законодательства ряд изменений, «чтобы подобное больше не повторилось».



Володин отметил, что на следующей неделе депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении законопроект, по которому практика выдачи лицензий на приобретение оружия будет ужесточена. Он считает, что в России следует разработать порядок, который не позволит человеку с неустойчивой психикой зарегистрировать оружие. В частности он предлагает усилить индивидуальную ответственность за выдачу фиктивных справок.

«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм», — написал он в своем telegtam-канале.

Фото: Максим Платонов

Володин обратил внимание, что необходимо сделать все, чтобы повысить и укрепить роль семьи, а также поддержать организацию досуга детей и подростков, в том числе посредством вовлечения их в спортивную сферу.

Напомним, девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева — сегодня утром он пришел в казанскую гимназию №175 с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Еще 21 человек получил ранения. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина