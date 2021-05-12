Главным государственным инспектором РТ по охране природы назначен Айрат Шигапов

Первым заместителем министра экологии и природных ресурсов Татарстана — главным государственным инспектором РТ по охране природы назначен Айрат Шигапов. Соответствующее распоряжение подписано в Кабинете министров республики.

С 2 сентября 2019 Шигапов занимал должность заместителя главы Минэкологии Татарстана, сообщает пресс-служба ведомства. До этого с 1 октября 2018 года он возглавлял Корпоративный институт Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева.

С 3 сентября 2012 года по 29 марта 2016 года Шигапов был ведущим специалистом-экспертом, начальником отдела экологического надзора Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу. Затем он несколько месяцев занимал должность консультанта Центрального территориального управления Минэкологии РТ.

С 25 ноября 2016 года 28 сентября 2018 года Шигапов работал заместителем начальника Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана.

До Шигапова должность главного государственного инспектора РТ в области охраны окружающей среды занимал Фаяз Шакиров. В апреле он возглавил Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.



Татьяна Демина