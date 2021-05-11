Фаттахов: «Нужно найти формат диалога с подростками, чтобы знать, что у них происходит в головах и в душах»

Фото: Максим Платонов

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов отреагировал на трагедию в казанской гимназии №175, где сегодня утром при стрельбе погибли школьники и учителя. «Ищем причины, как все это могло произойти», — написал он в своем telegram-канале.



Фаттахов заявил, что поступок 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева — это «проявление ненависти и злобы на окружающий мир». Он считает, что ему не может быть никаких оправданий.

Единственный правильный вывод из случившегося в казанской гимназии сделать сложно, отметил Фаттахов. «Но понимаю, что нужно найти формат постоянного диалога с подростками, чтобы знать, что у них происходит в головах и в душах», — добавил он, обратив внимание, что неизвестно сколько подростков «находятся в пограничном состоянии от совершения страшных поступков».

Фото: Максим Платонов

Фаттахов призвал сделать психологическую поддержку доступнее и помогать людям в сложной ситуации на ранних этапах. Общество ответственно за то, каким воспитывается молодежь, заявил он.

Напомним, семь школьников и двое учителей стали жертвами 19-летнего стрелка. Еще 21 человек получил ранения. Подробнее — в материале «Реального времени»



Татьяна Демина