Министр просвещения РФ заявил, что у стрелявшего в гимназии Казани не было явных мотивов

Фото: Максим Платонов

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что у устроившего стрельбу в казанской гимназии №175 не было явных мотивов совершения преступления. Он добавил, что их установят в ходе следствия по делу, сообщает «РИА Новости»



Напомним, 19-летний стрелок Ильназ Галявиев называл себя «богом». Утром перед стрельбой он создал телеграм-канал, в котором писал о намерении убить много людей и застрелиться самому, к этому же он призывал и читателей. В течение пары часов после трагедии этот канал заблокировала администрация мессенджера. В школу он также пришел в маске с надписью «бог». Позже появилось видео допроса Галявиева — на нем стрелок, матерясь, заявляет силовикам: два месяца назад он осознал себя «богом» и начал всех ненавидеть.



Фото: Максим Платонов

Генпрокуратура России взяла на особый контроль проведение прокуратурой Татарстана проверки по факту нападения на казанскую гимназию №175. Также надзорное ведомство проконтролирует ход и результаты проверки, а также расследование возбужденного уголовного дела.



Татьяна Демина