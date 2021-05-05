Итоги дня: в майские десять татарстанцев погибли на пожарах, новые «путинские» выплаты придут до августа
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер среды 5 мая:
- Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила на федеральном уровне запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Свое обращение общественница направила в Роспотребнадзор, Минздрав, Минпромторг и в комитет по охране здоровья Госдумы. Сейчас в большинстве энергетиков содержатся таурин, кофеин, красители и ароматизаторы, отмечает она. Они могут нанести вред здоровью детей.
- В период с 1 по 4 мая 10 татарстанцев погибли на пожарах. Такие цифры были озвучены на внеплановом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. С начала года огонь унес жизни 78 жителей республики. Это уже на 84% прошлогодних показателей. Более половины возгораний в 2021 году пришлись на сухую траву, мусор и камыш. При этом 41% пожаров произошли в жилом секторе.
- В Татарстане из-за возгорания сухой травы погибли уже два человека. Произошло 532 ландшафтных пожара — это на треть больше, чем в прошлом году. Общая площадь, пройденная огнем, составила 34 га. Больше всего ландшафтных пожаров зафиксировано в Набережных Челнах (69), Казани (56), Тукаевском (52), Нижнекамском (49), Альметьевском (34), Заинском (26) и Черемшанском районах (20).
- В Татарстане этой ночью ожидаются заморозки на почве до -1˚, сообщает Гидрометцентр РТ. Температуры ночью на 6 мая опустятся до 0...+5 градусов. Днем потеплеет от +15 до +20 градусов. Дождей в четверг не прогнозируется, однако порывистый ветер сохраняется.
- В Татарстане зоозащитники обратились к президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой проявить гуманизм по отношению к бездомным животным и помощи частным приютам. По их словам, этот вопрос сейчас в республике находится «на нуле».
- Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили ситуацию с коронавирусом в Турции. В ходе разговора Путин выразил готовность к наращиванию Россией практического сотрудничества на этом направлении. В частности речь пошла о поставках российского «Спутника V», начиная уже с этого месяца. Также прорабатываются возможности ее совместного производства на турецких предприятиях. Также лидеры двух стран обсудили Нагорный Карабах, Сирию и Ливию.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам отчитаться о предоставлении адресной финансовой помощи до 17 августа. Речь идет о выплатах, о которых говорил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию: материальной помощи семьям с детьми школьного возраста, беременным.
- Жители нескольких районов Казани стали жаловаться на невывоз мусора в период майских праздников. Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин призвал регионального оператора, который отвечает за его вывоз, усилить работу и взяться за исполнение своих обязанностей с большей ответственностью. Плачевные ситуации с вывозом отходов наблюдаются в казанских поселках Вишневка, Привольный, Атан.
- В марте 2021 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 85 млрд рублей — это на 5,4% больше, чем в феврале 2021 года. Данные приводит Татарстанстат. Чаще всего жители республики экономили на еде. Оборот в торговле пищевыми продуктами снизился на 2,3% — до 37,4 млрд рублей, непродовольственными товарами — сразу на 5,2% (до 47,6 млрд руб.).
- Координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что между правительствами Германии и США пока нет продвижения в переговорах. Поэтому для восстановления трансатлантического сотрудничества необходим мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2». Встреча американской и немецкой стороны проходила вчера в Лондоне. На ней госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Лондоне заявил министру иностранных дел Германии Хайко Маасу о твердой позиции Вашингтона против газопровода.
- В Новгородской области поисковики обнаружили останки бойца Красной Армии из Казани Исмагила Бухараева. Им также удалось найти родственников солдата. Исмаил вместе с братьями ушел на фронт в 1941 году. С войны вернулся только один, остальные мужчины пропали без вести.
- Сегодня днем в квартире на улице Кайбицкой, 11 пенсионерка отравилась бытовым газом. Она умерла до госпитализации. Полиция и газовая служба выясняют причины и обстоятельства случившегося. Ход проверки находится на контроле районной прокуратуры.
- В селе Черемшан Черемшанского района РТ в результате хлопка газового баллона погиб рабочий. По предварительным данным прокуратуры Татарстана, мужчина получил смертельные травмы из-за разрыва газового баллона во время проведения газосварочных работ.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
комментарии
Премия выдавалась за счет личных денег Иосифа Виссарионыча.
Тогда Сталина много издавали, за его книги ему начисляли гонорары. И немалые. Особенно высокие гонорары были за зарубежные издания.
Вот все эти деньги Сталин распределял между советскими людьми и поэтому эта премия называлась Сталинской.
Когда наш почтенный Владимир Владимирович начнет за счет собственных средств раздавать деньги, тогда мы сможем смело говорить, что они "путинские выплаты".