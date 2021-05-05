Казанцы стали жаловаться на невывоз мусора в период майских праздников

Жители нескольких районов Казани стали жаловаться на невывоз мусора в период майских праздников. Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин призвал регионального оператора, который отвечает за вывоз мусора, усилить работу и взяться за исполнение своих обязанностей с большей ответственностью.

Фото: kzn.ru

Так, в поселке Алтан Приволжского района буквально за сутки образовалась гора мусора из бытовых отходов, веток, листвы. Два бункера для сбора бытовых отходов переполнились, мешки валялись на земле.

Генеральный директор регионального оператора, который отвечает за вывоз мусора с территории Казани и западной зоны Татарстана, ООО «УК «ПЖКХ» Сергей Богатов объяснил, что в этом году твердых коммунальных отходов в два—три раза больше, поскольку в прошлом году из-за пандемии многие не участвовали в субботниках. Также сейчас очень много людей отдыхают на дачах. Компания вывозит мусор ежедневно.

Фото: kzn.ru

Глава Вахитовского и Приволжского районов Марат Закиров сообщил, что ситуация с поселками находится на постоянном контроле, и переполненные мусором бункеры — это единичные случаи. Основная проблема — это плотная застройка. На большое количество домов приходится лишь одна контейнерная площадка. Метшин в качестве альтернативы предложил внедрить мешочный сбор мусора. Такая практика уже применяется в девять из 97 поселков Казани. По улицам частного сектора будет ездить мусороуборочная машина и забирать пакеты с мусором у каждого дома.

Непростая ситуация наблюдается и в поселках Вишневка и Привольный. По словам председателя ТОС Марата Вагизова, здесь мусор складируют по 5 тыс. домов ежедневно. А некоторые жители выбрасывают строительные отходы в бункеры, предназначенные для бытовых. Мэр города поручил установить камеры видеонаблюдения для фиксации нарушителей.

Руководителю регионального оператора — ООО «УК «ПЖКХ» поручили в кратчайшие сроки нормализовать ситуацию во всех поселках. По данным компании, в поселке Алтан мусорные горы уже убраны, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

В конце апреля в соцсетях пользователи сообщили, что после субботника в казанском поселке Салмачи образовалась большая свалка мусора возле контейнеров.

