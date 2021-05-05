Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили ситуацию с коронавирусом в Турции. В ходе разговора Путин выразил готовность к наращиванию Россией практического сотрудничества на этом направлении. В частности речь пошла о поставках российского «Спутника V», начиная уже с этого месяца. Также прорабатываются возможности ее совместного производства на турецких предприятиях.

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Во время разговора лидеры двух стран затронули ситуацию в Нагорном Карабахе, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня, а также Ливию и Сирию.

Действующий в Турции локдаун ужесточат с 7 мая. С этого дня в магазинах будет разрешена торговля только основными продуктами питания, средствами гигиены и кормом для домашних животных.



Татьяна Леухина