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В Казани пенсионерку госпитализировали с отравлением бытовым газом

12:02, 05.05.2021
В Казани пенсионерку госпитализировали с отравлением бытовым газом
Фото: realnoevremya.ru

В Казани 71-летнюю женщину госпитализировали с отравлением в ГКБ №7. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По предварительным данным, пенсионерка отравилась бытовым газом из-за оставленной без присмотра газовой плиты. Инцидент произошел на улице Кайбицкой, 11. Без сознания женщину обнаружили экстренные службы, их вызвал сын женщины, который не смог до нее дозвониться.

«Полиция и газовая служба выясняют причины и обстоятельства случившегося. Ход проверки на контроле районной прокуратуры», — заключил Галиев.

Ранее прокуратура начала проверку после того, как в поселке «Константиновка» Советского района Казани в жилом частном доме пять человек отравились угарным газом.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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