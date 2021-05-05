Зоозащитники попросили Минниханова помочь частным приютам для животных

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане зоозащитники обратились к президенту республики Рустаму Минниханову, в котором пожаловались, что вопрос бездомных животных в республике находится «на нуле». Они попросили президента Татарстана проявить гуманизм по отношению к животным и помочь частным приютам.

Активисты уверяют, что мест для бездомных животных в приютах не хватит, поэтому собак начнут просто усыплять. Зоозащитники просят Минниханова начать бесплатно чипировать животных, тщательно контролировать отлов и поддерживать частные приюты.

Среди замеченных нарушений активистами выявлено, что чипированная и по документам стерилизованная собака продолжает приносить потомство.



Ранее президент республики строго поручил главам районов совместно с соответствующими службами организовать отлов безнадзорных животных и разместить их в приюты, чтобы не допустить угрозы жизни людей, в особенности детей, которые в последнее время регулярно становятся жертвами безнадзорных животных.



Ольга Плешкова