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Зоозащитники попросили Минниханова помочь частным приютам для животных

08:33, 05.05.2021
Зоозащитники попросили Минниханова помочь частным приютам для животных
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане зоозащитники обратились к президенту республики Рустаму Минниханову, в котором пожаловались, что вопрос бездомных животных в республике находится «на нуле». Они попросили президента Татарстана проявить гуманизм по отношению к животным и помочь частным приютам.

Активисты уверяют, что мест для бездомных животных в приютах не хватит, поэтому собак начнут просто усыплять. Зоозащитники просят Минниханова начать бесплатно чипировать животных, тщательно контролировать отлов и поддерживать частные приюты.

Среди замеченных нарушений активистами выявлено, что чипированная и по документам стерилизованная собака продолжает приносить потомство.

Ранее президент республики строго поручил главам районов совместно с соответствующими службами организовать отлов безнадзорных животных и разместить их в приюты, чтобы не допустить угрозы жизни людей, в особенности детей, которые в последнее время регулярно становятся жертвами безнадзорных животных.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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