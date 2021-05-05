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Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить продажу энергетиков детям

07:16, 05.05.2021 3
Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить продажу энергетиков детям
Фото: commons.wikimedia.org

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила на федеральном уровне запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Обращение общественница направила в Роспотребнадзор, Минздрав, Минпромторг и в комитет по охране здоровья Госдумы.

В письме она отметила, что в большинстве энергетических напитков используются стимуляторы, такие как таурин, кофеин, красители и ароматизаторы. В магазинах же энергетики часто размещают на полках с прохладительными напитками.

Употребление энергетиков может привести к гастриту, аритмии, нарушению работы сердца, обострению язвенной болезни, рвоте, диарее и спутанности сознания. А дети просто не понимают степень вреда от употребления этих напитков.

«В настоящее время федеральным законодательством не запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним, поэтому с учетом вышеизложенного прошу вас устранить это обстоятельство и ввести запрет на территории всей России, а также запретить продажу энергетических тонизирующих напитков в образовательных, медицинских, физкультурно-спортивных, спортивных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей», — цитирует текст обращения RT.

    Ранее ученые назвали смесь алкоголя и энергетика самым опасным напитком для человека.

    Ольга Плешкова
    Общество Татарстан
    комментарии 3

    комментарии

    • Анонимно 05 май
      Поддерживаю всеми руками! Правильно.
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    • Анонимно 05 май
      Наконец-то, конечно, надо запрещать!
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    • Анонимно 05 май
      Умница. Настоящая радетель детского здоровья. Почет и уважение таким людям
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