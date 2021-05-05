Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить продажу энергетиков детям

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила на федеральном уровне запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Обращение общественница направила в Роспотребнадзор, Минздрав, Минпромторг и в комитет по охране здоровья Госдумы.

В письме она отметила, что в большинстве энергетических напитков используются стимуляторы, такие как таурин, кофеин, красители и ароматизаторы. В магазинах же энергетики часто размещают на полках с прохладительными напитками.

Употребление энергетиков может привести к гастриту, аритмии, нарушению работы сердца, обострению язвенной болезни, рвоте, диарее и спутанности сознания. А дети просто не понимают степень вреда от употребления этих напитков.

«В настоящее время федеральным законодательством не запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним, поэтому с учетом вышеизложенного прошу вас устранить это обстоятельство и ввести запрет на территории всей России, а также запретить продажу энергетических тонизирующих напитков в образовательных, медицинских, физкультурно-спортивных, спортивных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей», — цитирует текст обращения RT.



Ранее ученые назвали смесь алкоголя и энергетика самым опасным напитком для человека.



Ольга Плешкова