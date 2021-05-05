Мишустин назвал сроки перевода выплат семьям со школьниками

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам отчитаться о предоставлении адресной финансовой помощи до 17 августа. Речь идет о выплатах, о которых говорил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

«Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от шести до 18 лет ответственные ведомства — Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России — должны направить в кабмин до 17 августа», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ходе своего выступления перед Федеральным собранием Путин объявил о следующих мерах поддержки: детям из неполных семей в возрасте от восьми до 16 лет включительно будет назначена выплата в размере 5 650 рублей, нуждающимся беременным женщинам будет выплачиваться по 6 350 рублей в месяц, единовременные выплаты всем семьям с детьми школьного возраста составят по 10 тысяч рублей на ребенка.

В Минтруда России позже подсчитали: на выплаты по 10 тыс. рублей понадобится около 170 млрд рублей, на пособия беременным выделят примерно 30 млрд рублей.

Татьяна Леухина