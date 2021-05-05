В Татарстане мужчина погиб из-за разрыва газового баллона

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В селе Черемшан Черемшанского района РТ в результате хлопка газового баллона погиб рабочий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Инцидент произошел сегодня днем. Прибывшие на место первое пожарно-спасательное подразделение установило, что во время резки металлической емкости газовым резаком на территории пункта приема металлолома произошел хлопок. Горения не произошло, никаких разрушений нет. В результате происшествия погиб рабочий. Причина происшествия уточняется.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

По предварительным данным прокуратуры Татарстана, мужчина получил смертельные травмы из-за разрыва газового баллона во время проведения газосварочных работ. Личность погибшего установили: им оказался житель села Шешминская Крепость Черемшанского района РТ.

На место происшествия выехал прокурор района Фаиль Хайруллин. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований безопасности при производстве работ, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Сегодня в Казани женщину 71 года госпитализировали с отравлением бытовым газом в ГКБ №7. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.



Татьяна Леухина