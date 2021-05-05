Германия призвала ввести мораторий на строительство «Северного потока — 2»

Между правительствами Германии и США нет продвижения в переговорах, ради восстановления трансатлантического сотрудничества необходим мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.

— Нам нужна остановка строительства, мораторий на строительство, даже если этот второй газопровод почти полностью завершен, — приводит его слова «РИА Новости».

Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Лондоне заявил министру иностранных дел Германии Хайко Маасу о твердой позиции Вашингтона против «Северного потока — 2».

Фото: скриншот / nord-stream2.com

В феврале глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявлял, что Евросоюзу, России и США следует согласовать мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2» для того, чтобы провести переговоры. Сторонам необходимо убедиться, что проект не станет «геополитическим оружием».



В конце апреля вице-премьер Александр Новак заявлял, что «Северный поток — 2» достроят уже в текущем году. По состоянию на 31 марта «Северный поток — 2» был готов на 95% — уложено 2 339 из 2 460 км труб.

Татьяна Леухина