Из-за возгорания сухой травы в Татарстане погибли уже два человека

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Из-за возгорания сухой травы в Татарстане погибли уже два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Загорание сухой травы, мусора и стерни регистрируются в большом количестве с конца первой декады апреля. Произошло 532 ландшафтных пожара — это на треть больше, чем в прошлом году. Общая площадь, пройденная огнем, составила 34 га.

Больше всего ландшафтных пожаров зафиксировано в Набережных Челнах (69), Казани (56), Тукаевском (52), Нижнекамском (49), Альметьевском (34), Заинском (26) и Черемшанском районах (20). Все эти случаи возникли из-за несвоевременной очистки земли от мусора, сухой растительности, безответственности к вопросам пожарной безопасности. Жертвами этого стали уже два человека в Челнах и Казани.

Ранее сообщалось, что в Татарстане по сравнению с прошлым годом в два раза возросло количество зафиксированных возгораний на землях, прилегающих к лесному фонду.





Ольга Плешкова