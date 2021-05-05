Новости общества

10:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Из-за возгорания сухой травы в Татарстане погибли уже два человека

08:08, 05.05.2021 1
Из-за возгорания сухой травы в Татарстане погибли уже два человека
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Из-за возгорания сухой травы в Татарстане погибли уже два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Загорание сухой травы, мусора и стерни регистрируются в большом количестве с конца первой декады апреля. Произошло 532 ландшафтных пожара — это на треть больше, чем в прошлом году. Общая площадь, пройденная огнем, составила 34 га.

Больше всего ландшафтных пожаров зафиксировано в Набережных Челнах (69), Казани (56), Тукаевском (52), Нижнекамском (49), Альметьевском (34), Заинском (26) и Черемшанском районах (20). Все эти случаи возникли из-за несвоевременной очистки земли от мусора, сухой растительности, безответственности к вопросам пожарной безопасности. Жертвами этого стали уже два человека в Челнах и Казани.

Ранее сообщалось, что в Татарстане по сравнению с прошлым годом в два раза возросло количество зафиксированных возгораний на землях, прилегающих к лесному фонду.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 май
    Из года в год, сколько б ни говорили, ни увещевали - одно и то же! Траву жгут и балдеют от вида минипожара. А пожар становится неуправляемым и объёмным. И вот уже горят леса овраги, луга, камыши с живностью, которая там обитает. И вот дошло дело до жертв среди людей! Окурки незатушенные из машин выбрасывают на ходу (не царское это дело - свои окурки тушить). В результате большой процент весенних пожаров начинается вдоль автодорог! Ещё, во время весенней пахоты трактористы жгут прошлогоднюю солому - это тоже кончается пожарищем! Неужели обязательно нужна политика кнута?!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем