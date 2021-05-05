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В Новгородской области поисковики обнаружили останки красноармейца из Казани

12:40, 05.05.2021 1
В Новгородской области поисковики обнаружили останки красноармейца из Казани
Фото: instagram.com/oivshina

В Новгородской области поисковики обнаружили останки бойца Красной Армии из Казани Исмагила Бухараева. Об этом рассказала журналист и участница поискового движения Ольга Ившина.

Поисковикам удалось найти родственников солдата. Племянница воина Лала — сохранила и поделилась с нами его фотографиями.

«Три брата — Исмагил, Карим и Ибрагим — ушли на фронт в 1941. Вернулся только отец Лалы, остальные до сих пор числились пропавшими без вести. Теперь домой вернется еще один брат — Исмагил. Семья уже ждет его», — рассказала Ольга Ившина.

Ранее поисковики нашли останки красноармейцев из Татарстана в Тверской области.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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  • Анонимно 05 май
    Асылгараев Шайхулзаман, 1906 г.р. из д. Усаево, Мензелинского р-на РТ, солдат, стрелок. Воевал на СЗФ, пропал без вести в боях у Старой Руссы.
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