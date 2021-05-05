В Новгородской области поисковики обнаружили останки красноармейца из Казани
В Новгородской области поисковики обнаружили останки бойца Красной Армии из Казани Исмагила Бухараева. Об этом рассказала журналист и участница поискового движения Ольга Ившина.
Поисковикам удалось найти родственников солдата. Племянница воина Лала — сохранила и поделилась с нами его фотографиями.
«Три брата — Исмагил, Карим и Ибрагим — ушли на фронт в 1941. Вернулся только отец Лалы, остальные до сих пор числились пропавшими без вести. Теперь домой вернется еще один брат — Исмагил. Семья уже ждет его», — рассказала Ольга Ившина.
Ранее поисковики нашли останки красноармейцев из Татарстана в Тверской области.
комментарии