В марте оборот розничной торговли в Татарстане составил 85 млрд рублей

В марте 2021 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 85 млрд рублей — это на 5,4% больше, чем в феврале 2021 года. Таковы данные Татарстанстат.

Согласно статистике, жители Татарстана экономили на еде. Оборот в торговле пищевыми продуктами снизился на 2,3% — до 37,4 млрд рублей, непродовольственными товарами — сразу на 5,2% (до 47,6 млрд руб.), сообщает «Коммерсантъ».

По сравнению с мартом 2020 года оборот розничной торговли сократился на 3,9%. Сокращение оборота зафиксировано и в январе и феврале 2021 года, в сравнении с прошлым годом.

По итогам 2020 года оборот розничной торговли в Татарстане сократился на 6,1% и составил 926,3 млрд рублей. Аналитики полагают, что на это повлияло на ограничения на передвижение граждан и работу бизнеса.

Ранее Татарстан не попал в десятку регионов «пандемийного» рейтинга по качеству жизни.

Ольга Плешкова