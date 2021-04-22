Букмекеры, тотализаторы и компьютерные мастера — кто заработал в коронакризис?

Насколько просели обороты российских компаний в пандемию, и кому удалось выправить дела

В России оценивают реальный ущерб театров, индустрии кино, музеев, концертных залов и выставочных галерей по итогам минувшего года. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала культуру наиболее пострадавшей сферой во время пандемии из-за недополученных доходов с продажи билетов. Как подсчитало «Реальное время», обороты российских организаций в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений катастрофически падали в период локдауна, сократившись в три раза: с 27,8 млрд до 9 млрд рублей. В условиях коронаризиса также сильно пострадали логистика, транспорт, общепит и гостиничная сфера, однако под конец года и в первом квартале этого ситуация начала выправляться. Подробнее — в нашем материале.

Кинопрокатчики считают убытки, строители — прибыль

Одним из важнейших критериев жизнеспособности бизнеса является его оборачиваемость. Для оценки последствий вынужденной остановки деятельности многих организаций в условиях пандемии «Реальное время» изучило динамику снижения оборота по отраслям и годовой прирост.



По понятным причинам, наихудшие значения были в марте-мае. Обороты российских предприятий по всем отраслям упали более чем на 22% — с 17,6 трлн руб. до 13,7 трлн руб. Но именно в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений выручка за этот период сократилась аж в три раза — с 27,8 млрд до 9 млрд руб.



Сильно, почти в два раза, снизился оборот в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания: со 100 млрд до 55,2 млрд руб. Замыкает тройку наиболее пострадавших отраслей — сфера образования — выручка организаций упала на 42,2% — с 47,6 млрд до 27,5 млрд руб.

Но были и те, кому, напротив, удалось не только сохранить обороты, но и нарастить их, пусть и символически. Это строительные компании (1,8%) и организации, занятые водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений (1,4%). При этом в первой группе рост обеспечили «строительство автомобильных и железных дорог» (+45,3%) — с 68,2 млрд до 99 млрд руб., а во второй — мусороперерабатывающие предприятия и компании по утилизации отходов (48,4%) — с 2,2 млрд до 3,3 млрд руб.



Как же бизнес преодолел «вынужденную паузу»?

Но как бы ни было тяжело российскому бизнесу в коронакризис, почти все виды деятельности к февралю 2021 года нарастили обороты в сравнении с февралем 2020-го. В целом — на 11,1% — с 15,9 трлн до 17,6 трлн руб.

Наибольший рост выручки наблюдался в предоставлении прочих видов услуг (76,1%) с 18,3 млрд до 32,2 млрд руб. Группу «вытянул» «ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования» (+183,4%), что действительно было как нельзя актуально в условиях массового перехода на удаленную работу и дистант в школах и вузах.

Если во время самоизоляции культура, спорт и развлечения были самыми пострадавшими отраслями, то под конец прошлого года и в начале этого ситуация выправилась, хотя и не у всех. Так, по-прежнему в минусах (-21,5%) остались библиотеки, архивы, музеи и другие отдельные учреждения культуры: за год обороты упали с 1,7 млрд до 1,4 млрд руб. Зато остальные компании по данному виду деятельности за год показали 50-процентый рост, скакнув с 25,9 млрд до 39 млрд рублей (к февралю 2021 г.). Больше всех отличились тотализаторы и букмекеры (+158%), увеличив выручку с 6,9 млрд до 17,9 млрд руб.



Отдельно хочется отметить 26-тикратный рост оборотов компаний, ведущих деятельность по организации и проведению лотерей — с 131,4 млн до 3,5 млрд руб. Директор аналитического департамента Alpari Александр Разуваев предположил, что это может быть связано с тем, что некоторые из этих игроков вышли из «тени».

Третью строчку рейтинга по приросту оборота за год занимает бизнес, специализирующийся в области информации и связи (+28,2%), он вырос с 306,4 млрд до 393 млрд руб.

Однако были отрасли, которым так и не удалось выправить дела. Это компании, оказывающие финансовые услуги (-81,5%, снижение с 1,7 млрд до 313,4 млн руб.), работающие в сфере финансирования и страхования (-66,5%, снижение с 247,6 млн до 83 млн руб.) и организации по государственному управлению, обеспечению военной безопасности, социальному обеспечению (-26,2%, снижение с 12,6 млрд до 9,3 млрд руб.).

Бизнес Татарстана среагировал быстрее российского

У татарстанских предпринимателей обороты предприятий упали уже в апреле. Причем локальный минимум пришелся тоже на этот месяц. Общее снижение с марта по апрель составило 21% (с 520,8 млрд до 411,3 млрд руб.). Ведущие отрасли экономики просели почти на четверть (-24,3% с 253,4 млрд руб. до 191,8 млрд руб. в апреле).

Больше всего пострадали гостиницы и предприятия общепита (-52,9% с 2,4 млрд руб. до 1,1 млрд руб.). Также сильно пострадали предприятия, предоставляющие прочие виды услуг. Здесь снижение оборотов было более чем вполовину (-51,3% с 339,7 млн руб. до 165,6 млн руб.).

Существенно снизились обороты в сфере образования. Так, если в марте здесь «крутились» 1,7 млрд руб., то в апреле всего 957 млн руб. или «минус» 45,1%, а если сравнивать апрель с февралем 2020-го, в отрасли не досчитались миллиарда рублей.

Нарастили прежние обороты не все

К февралю 2021 г. наибольший прирост оборотов показали татарстанские организации, оказывающие прочие виды услуг — с 231,7 млн до 461,2 млн руб., почти в два раза. На втором месте по приросту выручки также строители (+70,7%), увеличение с 10,3 млрд до 17,6 млрд руб.



Примерно на одном уровне по приросту оказались организации из сфер «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (+68,2%) и «деятельность профессиональная, научная и техническая» (+66,4%). У первой оборот вырос с 2,1 млрд до 3,5 млрд руб. А «деятельность профессиональная, научная и техническая» раскрутилась с 6,5 млрд до 10,8 млрд руб.



Любопытно, что гостиницы и предприятия общепита, по которым пандемия ударила сильнее всего, к февралю 2021 года нарастили обороты (+35,5%) — с 2,8 млрд до 3,8 млрд руб. Причем, если смотреть детально, укрупненную группу в «плюс» вытянула «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» (+88,9% с 1,3 млрд до 2,4 млрд руб.). А вот «деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания», к сожалению, так и не оправилась от кризиса (-33,8% с падением оборотов с 587,1 млн до 388,8 млн руб.).

— Люди боятся ездить, мало кто привился. Денег у людей стало меньше, стали меньше ездить. И командировок у компаний стало меньше. К сожалению, я думаю, что только в следующем 2022 году все выйдут на докризисный уровень. Деловая активность еще не вернулась , — проомментировал ситуацию с отелями Александр Разуваев.

Вадим Прасов, управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент», вице-президент Федерации рестораторов и отельеров считает, что по региональным отелям обороты сейчас плюс-минус подровнялись, если сравнивать с 2019 годом:

— Учитывая то, что мы пока не наблюдаем третью волну, в отличии от европейских стран. На мой взгляд, у нас бизнес более-менее выправился с точки зрения текущих показателей. Не выправился в части компенсации потерь весны — начала лета прошлого года. В плане текущей ситуации в целом, ситуация не такая печальная. Апрель-июнь прошлого года для многих отелей был периодом достаточно серьезных финансовых потерь, за счет карантина. Загрузка была на минимальном уровне, выручка — категорически низкая.

Среди тех, кто также не смог вернуться к докоронакризисным показателям выручки, компании, занятые транспортировкой и хранением. Их обороты снизились на 18,7% с 29,1 млрд до 23,7 млрд руб.

Рассуждая о последствиях для бизнеса, эксперты считают оправданными все ограничения. Благодаря им страна избежала еще худшего сценария.



— Уже во время второй волны, а она была жестче, государство было готово, и соответственно все прошло намного лучше, чем могло было быть. Россия упала на 3,1%, глобальная экономика на 3,5%, а страны семерки — намного больше. У них намного выше доля услуг в ВВП, чем у нас. У нас не так все плохо, как во многих других странах, в том числе, потому что был введен жесткий карантин, — заключил Александр Разуваев.

Тем не менее Вадим Прасов полагает, что можно было разрешить работу отелям, поскольку организовать безопасную работу и социальное дистанцирование в них несложно:

— Как показала практика, по крайней мере каких-то известных вспышек коронавируса на базе отелей не происходило. Поэтому мне кажется, что можно было в меньшей степени ограничивать. Отели в той непростой ситуации могли работать и обеспечивать безопасность своих гостей.