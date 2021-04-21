Назван возможный срок регистрации вакцины «Спутник Лайт»

Фото: Максим Платонов

В мае может быть зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт». Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

К концу года планируется производить более 30 млн доз в месяц. «Спутник Лайт» будет включен в программу вакцинации после завершения всех необходимых процедур, ранее сообщал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Также директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что вакцина «Спутник Лайт» способна значительно снизить риск заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, 29 марта НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи подал заявку на регистрацию однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Препарат разработали для быстрой вакцинации населения.



Алексей Нечаев