Женский чемпионат мира — 2021 по хоккею отменен из-за коронавируса

Женский чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти с 6 по 16 мая в Канаде, отменен. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ).

Турнир был отменен после отказа властей Канады в проведении матчей на территории провинции Новая Шотландия из-за пандемии коронавируса.

«По хорошо знакомым всем причинам мы вынуждены объявить об отмене майского женского чемпионата мира в Канаде. Такое решение в связи с коронавирусной ситуацией приняли в провинции Новая Шотландия», — говорится в заявлении ИИХФ.

Ожидается, что власти Канады и руководство ИИХФ продолжат переговоры о проведении женского чемпионата мира в 2021 году, чтобы полностью не отменять соревнования.

Федерация хоккея России (ФХР) уже выразила сожаление по поводу отмены турнира. Ранее для подготовки к чемпионату мира в Канаде и из-за коронавируса была перенесена финальная серия Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) между уфимской «Агиделью» и шэньчжэньским «КРС Ванке Рэйз».