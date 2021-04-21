Мурашко пообещал восстановить диспансеризацию до 1 июля

В России проведение диспансеризации и профилактических осмотров всех групп населения будет восстановлено не позднее 1 июля. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Диспансеризация и профосмотры будут организованы с учетом эпидемиологической обстановки, с применением всех необходимых защитных мер. При этом они будут нацелены на максимальный охват.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Основная цель их проведения — раннее выявление основных хронических неинфекционных заболеваний. В первую очередь болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, болезней органов дыхания, пишет ТАСС.

Специалисты Минздрава России рассматривают возможность расширения второго этапа диспансеризации «за счет включения исследования липидного спектра для выявления атеросклероза сосудов, а также эхокардиографии».

Сегодня президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил расширить программу диспансеризации и профосмотров и потребовал запустить их с 1 июля для граждан всех возрастов.



Татьяна Леухина