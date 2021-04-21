В Татарстане подтвердилось еще два случая смерти от коронавируса
В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса: умерли мужчины 1948 и 1973 годов рождения. Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.
Всего по состоянию на 21 апреля в Татарстане зарегистрирован 451 случай смерти от COVID-19.
На сегодняшний день в республике с начала пандемии выявлено 20 133 случая коронавируса. Выздоровели за этот период 17 234 татарстанца.
Всего в России, по последним данным, коронавирус унес жизни 106 706 человек.
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