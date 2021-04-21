Путин: начало пандемии было временем абсолютной неопределенности

Начало пандемии было временем абсолютной неопределенности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Он отметил, что был уверен в успешном преодолении испытаний, которые были вызваны пандемией коронавируса.

Фото: kremlin.ru

— В прошлом году было сложно: эпидемия наступала, техники не всегда хватало, но народ справился. В пять раз увеличили число коек стационаров. Все работали быстро. Сегодня в этом зале врачи, медсестры. Еще раз спасибо вам. Наши ученые совершили прорыв, и сегодня у нас три вакцины.

Путин подчеркнул, что россияне в пандемию проявили выдержку. Они соблюдали изматывающие, но необходимые меры предосторожности.