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В Японии допустили отмену Олимпиады в Токио в случае ухудшения эпидобстановки

08:41, 15.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Японии допустили отмену Олимпиады в Токио в случае ухудшения эпидобстановки
Фото: pixabay.com

Олимпиаду в Токио могут отменить, если ситуация с распространением коронавируса резко ухудшится, заявил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи.

Если скажут, что это (проведение Игр — ИФ) невозможно, нам придется от нее (Олимпиады — ИФ) отказаться», — приводит «Интерфакс» слова политика.

Напомним, Олимпийские игры в Токио перенесли с 2020 на 2021 год в связи с пандемией. Новые даты — 23 июля — 8 августа. Японские власти решили, что игры пройдут без иностранных болельщиков.

Ранее власти КНДР отказались от участия страны в летних Олимпийских играх в Токио по соображениям безопасности спортсменов.

В марте сообщалось, что большинство жителей США, Китая, Франции, Таиланда и Кореи считают, что летние Олимпийские игры в Токио должны быть отменены из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Маргарита Головатенко
СпортОбщество Татарстан
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