В Татарстане от коронавируса ежедневно прививаются 4—5 тысяч человек

Фото: Максим Платонов (архив)

Среди населения Татарстана растет спрос на вакцинацию от коронавируса: ежедневно численность прививающихся увеличивается на 4—5 тысяч человек. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщила вице-премьер РТ и глава республиканского опер-штаба по противодействию СOVID-19 Лейла Фазлеева.

Численность вакцинированных препаратом «Спутник V» постепенно приближается к 200 тыс. человек. Как считает главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов, эта вакцина показала свою безопасность: «практически никаких осложнений после вакцинации мы не встречаем, есть поствакцинальные реакции, о которых мы предупреждаем, как и положено после каждой прививки, и они встречаются в незначительном количестве случаев».

Также он сообщил, что в Татарстане развернуты 153 пункта вакцинации от коронавируса, включая мобильные. При необходимости Минздрав РТ готов создать дополнительные пункты. «Но пока, может быть, к сожалению, такой необходимости у нас нет», — добавил Лопушов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане по состоянию на 14 апреля от COVID-19 привились 182 438 человек, 107 184 из которых получили вторую дозу вакцины. За сутки вакцинацию прошли 4 022 татарстанцев.

