Мусульманам Кабардино-Балкарии разрешили вакцинироваться в Рамадан днем

Фото: ДУМ РТ

В Кабардино-Балкарии мусульманам разрешили прививаться от коронавируса во время священного месяца Рамадан. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии со ссылкой на Духовное управление мусульман (ДУМ) республики заявило, что вакцинация не противоречит установлениям ислама.

«Сегодня председатель Духовного управления мусульман республики Хазраталий Дзасежев отметил: «Согласно ханафитской правовой школе, внутривенные, внутримышечные, внутрисердечные, внутрикостные, внутрикожные и подкожные инъекции, в том числе и вакцины, не нарушают пост», — говорится в сообщении в аккаунте министерства в соцсети Instagram.

Заметим, что мусульманам Татарстана в Рамадан рекомендовали делать прививку от COVID-19 после захода солнца.

Ольга Плешкова