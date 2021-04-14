Роспотребнадзор ужесточил правила возвращения в Россию из-за границы

Фото: Илья Репин

Прибывшие любым видом транспорта из-за границы россияне должны сдать тест на COVID-19 в течение трех дней с момента возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата. Об этом заявили в Роспотребнадзоре РФ.



С 15 апреля всем гражданам РФ, которые въезжают на территорию страны любым видом транспорта, нужно в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на портале госуслуг.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Все возвращающиеся в страну должны заполнить анкеты прибывающего до приезда для обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу. Кроме того, до получения результатов теста на COVID-19 людям необходимо соблюдать режим самоизоляции, передает RT.



Ранее тест на коронавирус должны были сдавать прибывающие в страну воздушным транспортом.

Россия с 15 апреля приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией по 1 июня. По данным АТОР, туры в Турцию на период с 15 апреля по 31 мая забронировали более 500 тыс. россиян. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн, или 32 млрд рублей. В Кремле уточнили, что решение о приостановке авиасообщения связано исключительно с тревожной эпидемиологической ситуацией.



Татьяна Леухина