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Привитым «ЭпиВакКороной» необходим специальный тест на антитела

02:22, 04.04.2021
Привитым «ЭпиВакКороной» необходим специальный тест на антитела
Фото: realnoevremya.ru

Привитым вакциной «ЭпиВакКорона» необходим специальный тест на антитела. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что оценка уровня иммунитета после прививки данной вакциной обычными коммерческими тестами может быть недостаточной. Для исследования иммунитета вакцинированных необходимо использовать специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор». Их разработали в том числе с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины.

Сообщается, что ИФА тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной «ЭпиВакКорона».

Ранее ФАС снизила цену на вакцину «ЭпиВакКорона» вдвое.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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