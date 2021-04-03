В Роспотребнадзоре Татарстана пояснили, что мешает снятию ограничительных мер
Замедление темпа снижения заболеваемости коронавирусом в марте сдерживает Роспотребнадзор Татарстана от снятия ограничительных мер. Об этом сегодня заявила главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.
Она отметила, что темпы снижения заболеваемости с конца февраля замедлились.
«Эта ситуация, безусловно, сдерживает нас от снятия ограничительных мероприятий, поскольку число лиц подверженных риску заболевания, остается еще достаточным. Отпускать ситуацию из под контроля преждевременно», — сказал Патяшина.
Кроме этого, она отметила, что на фоне снижения общего числа заболевших отмечается увеличение доли тяжелых форм.
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