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В Роспотребнадзоре Татарстана пояснили, что мешает снятию ограничительных мер

13:20, 03.04.2021
В Роспотребнадзоре Татарстана пояснили, что мешает снятию ограничительных мер
Фото: realnoevremya.ru

Замедление темпа снижения заболеваемости коронавирусом в марте сдерживает Роспотребнадзор Татарстана от снятия ограничительных мер. Об этом сегодня заявила главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.

Она отметила, что темпы снижения заболеваемости с конца февраля замедлились.

«Эта ситуация, безусловно, сдерживает нас от снятия ограничительных мероприятий, поскольку число лиц подверженных риску заболевания, остается еще достаточным. Отпускать ситуацию из под контроля преждевременно», — сказал Патяшина.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме этого, она отметила, что на фоне снижения общего числа заболевших отмечается увеличение доли тяжелых форм.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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