В возрасте 78 лет скончался заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько

Заслуженный тренер СССР и России по легкой атлетике Евгений Загорулько скончался в возрасте 78 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной России Антона Назарова.



Загорулько накануне госпитализировали в тяжелом состоянии с онкологическим заболеванием и коронавирусом.

Загорулько был награжден орденами Дружбы, Почета и «За заслуги перед отечеством» IV степени. В 2012 году его признали лучшим тренером года по конкурсу Олимпийского комитета России «Спортивная элита».

Загорулько был тренером с 1967 года и специализировался в прыжках в высоту. Он был тренером таких олимпийских чемпионов, как Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012). Среди чемпионов мира и Европы под его руководством воспитаны Тамара Быкова, Вячеслав Воронин, Денис Капустин и Александр Шустов.

Напомним, в июне 2020 года главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оплатил расходы на лечение Загорулько. Сам Слуцкий просил тренера не афишировать эту тему, но Загорулько посчитал правильным рассказать об этой истории. По некоторым данным, операция на сердце и дальнейшее лечение тренера могли обойтись в сумму более 2 млн рублей.

Маргарита Головатенко