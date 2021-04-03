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Минниханов призвал «не расслабляться» в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом в Татарстане

13:29, 03.04.2021
Минниханов призвал «не расслабляться» в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом в Татарстане
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал «не расслабляться» в связи со стабилизацией распространения коронавируса в республике. Об этом он заявил во время субботнего совещания.

Президент отметил, что в Татарстане средний темп прироста заболеваемости COVID-19 составил 0,2%. Рустам Минниханов обратился к руководителям муниципалитетов с призывом держать ситуацию под контролем.

Ранее сообщалось, что замедление темпа снижения заболеваемости коронавирусом в марте сдерживает Роспотребнадзор Татарстана от снятия ограничительных мер.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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